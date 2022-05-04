Фейкова влада зрадників

За даними офіційної міської влади, росіянам довелось створювати ілюзію "заміни влади". Тож, у так званій "мерії города" тепер двірники, комірники та прибиральники. Люди без потрібного досвіду.

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Фейкова "нова влада" складається наразі із спеціалістів "широкого профілю".

Самі ж депутати міської ради, за неможливості працювати сесійно та приймати рішення, працюють, як волонтери.

Ми знаємо, чим займається кожен представник Бердянської влади. У нас по більшості із них питань не має. Невідомо, чим займається лише один депутат міської ради від ОПЗЖ.
– повідомили у міській владі Бердянська.

Росія створює картинку зміни влади

Раніше ми писали про двірника, який погодився співпрацювати з окупаційною владою. Його призначили "заступником" з питань архітектури так званого "мера".

У Запорізькій ОДА зазначали, що до свого "призначення" чоловік працював двірником у КП "БердянськЕкоТранс". Чоловік є творчою особистістю, бачить уві сні візерунки та розмовляє з камінням.

А вчора, радник Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що "міський голова" Бердянська має досить "цікаве" минуле. Олександр Сауленко відсидів тюремний термін за статтею про педофілію.

Інші призначення росіян

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