Фейкова влада зрадників

За даними офіційної міської влади, росіянам довелось створювати ілюзію "заміни влади". Тож, у так званій "мерії города" тепер двірники, комірники та прибиральники. Люди без потрібного досвіду.

Увага Треба налаштовуватись, що конфлікт буде довгим і кривавим, – Арестович

Фейкова "нова влада" складається наразі із спеціалістів "широкого профілю".

Самі ж депутати міської ради, за неможливості працювати сесійно та приймати рішення, працюють, як волонтери.

Ми знаємо, чим займається кожен представник Бердянської влади. У нас по більшості із них питань не має. Невідомо, чим займається лише один депутат міської ради від ОПЗЖ.

– повідомили у міській владі Бердянська.

Росія створює картинку зміни влади

Раніше ми писали про двірника, який погодився співпрацювати з окупаційною владою. Його призначили "заступником" з питань архітектури так званого "мера".

У Запорізькій ОДА зазначали, що до свого "призначення" чоловік працював двірником у КП "БердянськЕкоТранс". Чоловік є творчою особистістю, бачить уві сні візерунки та розмовляє з камінням.

А вчора, радник Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що "міський голова" Бердянська має досить "цікаве" минуле. Олександр Сауленко відсидів тюремний термін за статтею про педофілію.

Важливо! Російські загарбники тимчасово окупували Бердянськ ще наприкінці лютого. Місцеві жителі виходили на мітинги та вимагали від окупантів залишити адміністративні будівлі міста. Однак наразі ворог все ще там. Українська влада просить не вірити проросійським фейкам та дочекатись звільнення міста.

Інші призначення росіян

Окупанти призначили нового "керівника" відділу культури. Зрадником виявився Анатолій Зімін, який до того працював на місцевому підприємстві.

26 квітня окупанти захопили 2 медичні заклади у Бердянську. Тоді ж стало відомо, що вони обрали нового "голову" департаменту охорони здоров'я. Державним зрадником став Микола Мірошниченко, який раніше волонтерив та допомагав евакуюватися із сірої зони АТО/ООС.

Радимо прочитати Парад маргіналів: у Росії виникли серйозні проблеми з "легалізацією" окупації Півдня України

У Бердянську люди заспівали гімн України перед танками окупантів: дивіться відео