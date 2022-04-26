Зазначається, що керівником одного із захоплених медзакладів став колаборант. Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

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За даними Запорізької ОВА, Микола Мірошниченко донедавна займався волонтерством та допомагав евакуюватися із сірої зони АТО/ООС. А вже сьогодні його призначили головою міського департаменту охорони здоров'я на окупованих територіях Запоріжжя.

Ще один випадок державної зради зафіксували на Херсонщині. Там СБУ викрила депутата однієї з місцевих рад. Чоловік допомагав російським воякам розселятися у тимчасово окупованому Херсоні.

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