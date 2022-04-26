Як зазначають в Запорізькій ОВА, окупантам необхідно поповнювати живу силу. Для цього вони намагаються провести на окупованих територіях регіону мобілізацію.

Читайте також Окупанти на Запоріжжі викрали голову Софіївської сільської ради

Проводять так звану "призовну кампанію"

Відомо, що з Мелітополя російські загарбники повністю заблокували виїзд. Роблять вони це для того, щоб провести так звану "призовну кампанію". Також мешканці міста почали отримувати СМС-повідомлення від окупантів. У них російські військові вимагають сповіщати про заплановану евакуацію.

Продовжують вони також поширювати дезінформацію. Мовляв, ЗСУ готуються масово обстрілювати та вбивати мирне населення під час евакуації.

Не обходиться і без російської символіки. На адміністративних будівлях окупанти розвішують червоні прапори. За останню добу свою ганчірку окупанти повісили у Василівці. Вони замінили прапор України на триколор. Також вимагають від місцевих чиновників співпрацювати. Містяни розповіли, що загарбники вже навіть призначили свого "мера" – Наталію Романіченко.

Крім того, російські окупанти проводять збір інформації про мешканців Михайлівки. Місцеві мешканці налякані, адже за прояв проукраїнської позиції загарбники вивозять у невідомому напрямку.

Відомо також, що в тимчасово окупованому Енергодарі співробітники ФСБ проводять "фільтраційні" заходи.

Варте уваги – Нічне звернення Зеленського за 25 квітня: дивіться відео