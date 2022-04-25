Про це повідомила мама Станіслава Захаревича на своїй сторінці у фейсбуці. Загарбники прийшли до нього додому.

Важливо Під Мелітополем окупанти викрали депутата Олександрівської територіальної громади

За даними Катерини Захаревич, працівники новоствореної окупаційної поліції Бердянського району прийшли додому до її сина та о 13:00 викрали його. Цю інформацію у коментарі журналістам підтвердив і голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Зверніть увагу! Російські окупанти станом на 25 лютого взяли в полон вже понад 180 осіб із Запорізької області.



Окупанти викрали голову Софіївської сільської ради / Фото Суспільного

Додамо, що під час евакуації з Мелітополя до Запоріжжя російські окупанти викрали 16-річного сина голови Запорізької районної державної адміністрації Олега Буряка. Сталося все на блокпосту поблизу Василівки. Російські окупанти без жодних причин затримали хлопця.

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