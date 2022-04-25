Об этом сообщила мама Станислава Захаревича на своей странице в фейсбуке. Захватчики пришли к нему домой.

Важно Под Мелитополем оккупанты похитили депутата Александровской территориальной общины

По данным Екатерины Захаревич, работники новосозданной оккупационной полиции Бердянского района пришли домой к ее сыну и в 13:00 похитили его. Эту информацию в комментарии журналистам подтвердил и глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Обратите внимание! Российские оккупанты по состоянию на 25 февраля взяли в плен уже более 180 людей из Запорожской области.



Оккупанты похитили председателя Софиевского сельского совета / Фото Суспільного

Добавим, что во время эвакуации из Мелитополя в Запорожье российские оккупанты похитили 16-летнего сына главы Запорожской районной государственной администрации Олега Буряка. Случилось все на блокпосте возле Васильевки. Российские оккупанты без всяких причин задержали парня.

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