Случилось все на блокпосту возле Васильевки. Российские оккупанты без всяких причин задержали парня.

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Никто не знает, где он сейчас

По словам отца, сына увезли в неизвестном направлении. Он не знает, где сейчас находится Владислав.

Олег Буряк обратился к европейскому сообществу с просьбой помочь вернуть сына.

Моего сына вікрали. Россияне похитили его на блокпосту в Васильевке. Ему всего 16 лет. Где мой сын сейчас, я не знаю. Я обращаюсь к европейскому сообществу, ко всему человечеству – помогите мне. Пусть весь мир знает, что россияне воруют здесь в стране детей, – сказал Олег Буряк.

Обращение отца ко всем неравнодушным: смотрите видео

Добавим, оккупанты похитили около сотни человек в Запорожской области. Среди них – 10 местных городских глав и депутатов.

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