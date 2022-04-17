В Центре противодействия дезинформации, который действует при СНБО, сообщили сразу о нескольких направлениях "работы" россиян.

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Депортированных украинцев насильственно русифицируют

В частности, самопровозглашенный глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов анонсировал создание так называемых летних "лагерей переквалификации". По замыслу врага, там преподаватели из Херсонской, Харьковской и Запорожской областей, которые сейчас находятся на территории полуострова, должны перейти к "российским стандартам образования".

Эти же стандарты планируют распространить и на похищенных детей. Поэтому их планируют вынуждать посещать так называемые "языковые курсы". Соответствующее заявление сделала глава комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на заседании Совета Федерации России.

В России преследуют цель заставить украинских детей изучать русский язык, ведь враг считает, что они не на достаточном уровне владеют языком оккупанта. В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что похищение Россией детей из Украины – это нарушение норм международного права.

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