Сталося все на блокпосту поблизу Василівки. Російські окупанти без жодних причин затримали хлопця.

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Ніхто не знає, де він зараз є

За словами батька, сина вивезли у невідомому напрямку. Він не знає, де саме зараз перебуває Владислав.

Олег Буряк звернувся до європейської спільноти з проханням допомогти повернути сина.

Мого сина викрали. Росіяни викрали його на блокпосту у Василівці. Йому лише 16 років. Де мій син зараз, я не знаю. Я звертаюсь до європейської спільноти, до всього людства – допоможіть мені. Нехай весь світ знає, що росіяни крадуть тут в країні дітей, – сказав Олег Буряк.

Звернення батька до усіх небайдужих: дивіться відео

Додамо, окупанти викрали близько сотні людей у Запорізькій області. Серед них – 10 місцевих міських голів та депутатів.

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