Сталося все на блокпосту поблизу Василівки. Російські окупанти без жодних причин затримали хлопця.
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Ніхто не знає, де він зараз є
За словами батька, сина вивезли у невідомому напрямку. Він не знає, де саме зараз перебуває Владислав.
Олег Буряк звернувся до європейської спільноти з проханням допомогти повернути сина.
Мого сина викрали. Росіяни викрали його на блокпосту у Василівці. Йому лише 16 років. Де мій син зараз, я не знаю. Я звертаюсь до європейської спільноти, до всього людства – допоможіть мені. Нехай весь світ знає, що росіяни крадуть тут в країні дітей, – сказав Олег Буряк.
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Додамо, окупанти викрали близько сотні людей у Запорізькій області. Серед них – 10 місцевих міських голів та депутатів.
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