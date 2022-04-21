Повідомляється, що в селі Степанівці, що в Мелітопольському районі, російські окупанти викрали батька місцевої жительки.

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Відомо, що чоловік 1963 року народження та є депутатом Олександрівської територіальної громади Мелітопольського району.

Крім того, жителька Бердянська повідомила, що до її приватного будинку також увірвалися російські солдати. Вони викрали її батька, який є військовим капеланом, чоловіка та зятя, а також забрали автомобіль "Мерседес".

Не уникають російські солдати й мародерств, адже повідомляється про численні їх злочини на тимчасово окупованих територіях.

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