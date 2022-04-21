Сообщается, что в селе Степановцы в Мелитопольском районе российские оккупанты похитили отца местной жительницы.

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Известно, что мужчина 1963 года рождения является депутатом Александровской территориальной громады Мелитопольского района.

Кроме того, жительница Бердянска сообщила, что в ее частный дом также ворвались российские солдаты. Они забрали ее отца, являющегося военным капелланом, мужа и зятя, а также забрали автомобиль "Мерседес".

Не брезгуют российские солдаты и мародерством, сообщается о многочисленных их преступлениях на временно оккупированных территориях.

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