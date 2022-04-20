Митинги в поддержку Украины продолжаются

Впрочем, по данным Генштаба Оперативного командования "Юг", акции жителей с проукраинской позицией продолжаются, несмотря на запугивание.

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Находящееся под оккупацией местное население Херсонской области продолжает акции по демонстрации своей проукраинской позиции, люди выходят на мирные митинги под украинскими флагами,

– говорится в сообщении.

Кроме того, жители демонстративно отказываются покупать ввезенные оккупантами продукты.

Чтобы запугать местных, оккупанты похищают людей

В то же время россияне продолжают подготовку к "референдуму": печатают бюллетени, распространяют агитационную продукцию, блокируют украинскую речь и связь.

Также, по данным Генштаба, в домах местных активистов оккупанты проводят обыски и похищают людей – их вывозят на "профилактическую беседу" в неизвестном направлении.

Минирование территории

В сводке украинские военные также сообщают, что вдоль трасс вражеские войска плотно минуют поля, лесополосы и грунтовые дороги. Поэтому людей просят быть осторожными и внимательными.

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