Митинги в поддержку Украины продолжаются
Впрочем, по данным Генштаба Оперативного командования "Юг", акции жителей с проукраинской позицией продолжаются, несмотря на запугивание.
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Находящееся под оккупацией местное население Херсонской области продолжает акции по демонстрации своей проукраинской позиции, люди выходят на мирные митинги под украинскими флагами,
– говорится в сообщении.
Кроме того, жители демонстративно отказываются покупать ввезенные оккупантами продукты.
Чтобы запугать местных, оккупанты похищают людей
В то же время россияне продолжают подготовку к "референдуму": печатают бюллетени, распространяют агитационную продукцию, блокируют украинскую речь и связь.
Также, по данным Генштаба, в домах местных активистов оккупанты проводят обыски и похищают людей – их вывозят на "профилактическую беседу" в неизвестном направлении.
Минирование территории
В сводке украинские военные также сообщают, что вдоль трасс вражеские войска плотно минуют поля, лесополосы и грунтовые дороги. Поэтому людей просят быть осторожными и внимательными.
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