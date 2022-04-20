Какие страны оказали помощь не уточняют

Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, отметив, что речь идет о помощи не от Соединенных Штатов.

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Не вдаваясь в детали относительно того, что предоставляют другие страны, украинцы получили дополнительные платформы, а также детали, чтобы позволит увеличить свой флот, размер авиапарка. Я думаю, что на этом стоит остановиться,

– отметил Кирби.

В заявлении не уточняется содержание термина "платформы".

К слову, грузы из последнего пакета уже начали поступать в Украину, включая тяжелее оборудование.

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