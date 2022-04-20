Об этом в очередной раз напомнили в СНБО 19 апреля. Там призывали быть осмотрительными и не делать ничего, что может помешать Украине.

Заметьте Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала ракета, полностью разрушена

Это нельзя разглашать

Центр противодействия дезинформации обратился ко всем работникам СМИ и пользователям соцсетей. В сообщении отметили, что нельзя публиковать не только сами нефтебазы. Это касается, в частности, и маршрутов поставки топлива.

Не распространяйте в сети информацию о маршрутах, объемах, местах хранения нефтепродуктов. Такая информация стратегическая и ни в коем случае не должна быть разглашена,

– отметили в сообщении.



Не распространяйте такую ​​информацию / Изображение СНБО