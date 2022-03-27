Об этом заявил глава Львовской военной администрации Максим Козицкий.

Внимание Серьезной реакции Запада не было, – пресс-секретарь Зеленского об обстреле Львова во время визита Байдена.

Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала ракета, полностью разрушена,

– отметил Козицкий.

Подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на протяжении всей ночи, только к утру его удалось потушить.

Ранее Козицкий отметил, что вчерашние события четко дают понять, что когда раздаются сирены, угроза действительно есть и что уведомление о тревоге является предупреждением о реальной опасности.

Главное о ракетном обстреле Львова 26 марта

26 марта российские захватчики в течении 3 часов дважды обстреляли Львов. Известно, что ракеты вылетали из Севастополя. В результате атаки жилые дома не пострадали, только инфраструктура, в том числе одно из промышленных предприятий для хранения горючего.

Однако мэр Львова Андрей Садовый подчеркнул, что еще в начале войны из города вывели объекты милитарной инфраструктуры. Поэтому российская армия наносит ущерб только мирным жителям города.

Пожар во Львове, куда россияне попали ракетой, ликвидировали / Фото ГСЧС