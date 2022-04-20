Мітинги в підтримку України тривають
Втім, за даними Генштабу Оперативного командування "Південь", акції жителів з проукраїнською позицією тривають попри залякування.
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Місцеве населення Херсонської області, що перебуває під окупацією, продовжує акції з демонстрації своєї проукраїнської позиції, люди виходять на мирні мітинги під українськими прапорами,
– йдеться в повідомленні.
Крім того, жителі демонстративно відмовляються купувати завезені окупантами продукти.
Щоб залякати місцевих, окупанти викрадають людей
Водночас росіяни продовжують підготовку до "референдуму": друкують бюлетені, поширюють агітаційну продукцію, блокують українське мовлення та зв'язок.
Також за даними Генштабу, у будинках місцевих активістів окупанти проводять обшуки та викрадають людей – їх вивозять на "профілактичну бесіду" у невідомому напрямку.
Мінування території
У зведенні українські військові також повідомляють, що вздовж трас ворожі війська щільно мінують поля, лісосмуги й ґрунтові дороги. А тому людей просять буди обережними та уважними.
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