Депутат допомагав російським воякам розселятися у тимчасово окупованому Херсоні. Також він ділився даними щодо місцевості, за якими окупанти патрулювали місто.

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Хотів виїхати з України

Представники СБУ затримали депутата, коли той намагався втекти з України. Він виїхав в Одесу, звідки збирався перетнути кордон за іноземним паспортом. Його успішно затримали.

Окрім цього, Служба безпеки України провела низку важливих операцій на сході та півдні України. Там ліквідували російських агентів, які допомагали окупантам:

В Луганській області вдалося викрити групу ворожих інформаторів з Сєвєродонецька. Ще одну поплічницю спіймали біля Попасної. Вони коригували обстріли та "зливали" важливі дані щодо української армії. Окупанти пропонували їм за винагороду автомобіль, який раніше вони ж вкрали.

автомобіль, який раніше вони ж вкрали. На Харківщині затримали жінку, яка коригувала ракетні обстріли лікарень, шкіл та житлових кварталів. Також вона передавала дані щодо об’єктів критичної інфраструктури та розташування підрозділів ЗСУ.

В Донецькій області також піймали коригувальницю обстрілів одного із заводів Краматорська. Саме за її даними ворожа авіація здійснювала атаку.

ворожа авіація здійснювала атаку. В Одесі піймали чоловіка, який влаштовував інформаційні диверсії. Він поширював дезінформацію про ситуацію на фронті і вів з десяток різних сторінок у соцмережах.

Також СБУ заблокувала діяльність групи енергетичних компаній, якими керували з Росії. 5 компаній з цього переліку постачали природний газ та електроенергію, а частину прибутків могли передавати окупантам.

В СБУ наголошують, що на кінцевих споживачів газу та електроенергії блокування компаній ніяк не вплине.

Як СБУ ліквідувала мережу агентів окупантів на сході та півдні України: дивіться відео

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