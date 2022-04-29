У Бердянську призначили "нового" керівника відділу культури​

Його було призначено "керівником відділу культури" у Бердянську. Про це свідчать дані української розвідки, якими поділилася Запорізька обласна державна адміністрація.

Головне Українці вибили росіян з Руської Лозової, мінус 23 тисячі окупантів: основне за 65 день війни

У Бердянську окупанти призначили "нового" керівника відділу культури. Черговим колаборантом став Анатолій Зімін, який працював на одному з місцевих підприємств,
– йдеться у повідомленні.

До речі, у 2013 році Зімін балотувався депутатом у міськраду від комуністичної партії. Втім, місцеві не підтримали його на виборах.

Що ж, здається, у зрадника Зіміна з'явилися прихильники серед російського ворога – він точно у захваті.

Ситуація на Запоріжжі: коротко

Варте уваги – Вечірнє звернення Зеленського за 29 квітня: дивіться відео