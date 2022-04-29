У Бердянську призначили "нового" керівника відділу культури​

Його було призначено "керівником відділу культури" у Бердянську. Про це свідчать дані української розвідки, якими поділилася Запорізька обласна державна адміністрація.

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У Бердянську окупанти призначили "нового" керівника відділу культури. Черговим колаборантом став Анатолій Зімін, який працював на одному з місцевих підприємств,

– йдеться у повідомленні.

До речі, у 2013 році Зімін балотувався депутатом у міськраду від комуністичної партії. Втім, місцеві не підтримали його на виборах.

Що ж, здається, у зрадника Зіміна з'явилися прихильники серед російського ворога – він точно у захваті.

Ситуація на Запоріжжі: коротко

Росіяни намагаються втримати свої позиції на Запоріжжі. Навіть готові залучити сили, які брали участь у блокаді Маріуполя. Відтак, частина окупантів відійшла з Донеччини.

Водночас із Мелітополя загарбники фурами зі заклеєними номерами вивозять продукти, зерно та сільськогосподарську техніку. Награбоване відправляють у напрямку Криму.

Крім того, пересуватися Мелітополем все небезпечніше – росіяни почали частіше викрадати людей.

В області змінили час комендантської години у період травневих свят, мовиться про 1 – 2 число.

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