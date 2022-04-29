Змини оголосив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у своєму телеграмі.

Важливо Пересуватися Мелітополем небезпечно: окупанти дедалі частіше викрадають людей

Старух наголосив, що комендантська година на Запоріжжі триватиме 1 травня з 17:00 по 2 травня до 05:00. Відвідувати кладовища громадянам дозволяють до 14:00.

Будьте організовані та поставтесь із розумінням,

– закликав Старух.

Зауважимо, що раніше рішенням місцевої влади тривала комендантська година в Одесі розпочнеться о 22:00 1 травня та завершиться 05:00 3 травня.

Зверніть увагу! У цей час заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Яка ситуація на Запоріжжі

Представник Пентагону заявив, що росіяни намагаються втримати свої позиції на Запоріжжі. Для цього вони навіть готові залучити сили, які брали участь у блокаді Маріуполя. За даними Пентагону, частина росіян відійшла від Маріуполя. Деякі сили противника рухаються на північний захід.

Водночас про припинення штурму Маріуполя або захоплення Маріуполя не мовиться – активні бої та бомбардування міста тривають, як і раніше.

Водночас з Мелітополя Запорізької області росіяни фурами вивозять продукти, зерно і сільськогосподарську техніку. Все награбоване везуть колони фур із заклеєними номерами у напрямку анексованого Криму.

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