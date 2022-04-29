Изменения объявил глава Запорожской ОВА Александр Старух в своем телеграме.

Важно Передвигаться по Мелитополю опасно: оккупанты все чаще похищают людей

Старух подчеркнул, что комендантский час в Запорожье продлится 1 мая с 17:00 по 2 мая до 05:00. Посещать кладбища гражданам разрешают до 14:00.

Будьте организованы и отнеситесь с пониманием,

– призвал Старух.

Заметим, что ранее решением местных властей длительный комендантский час в Одессе начнется в 22:00 1 мая и завершится 05:00 3 мая.

Обратите внимание! В настоящее время запрещено пребывание людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Какая ситуация в Запорожье

Представитель Пентагона заявил, что россияне пытаются удержать свои позиции в Запорожье. Для этого они даже готовы привлечь силы, участвовавшие в блокаде Мариуполя. По данным Пентагона, часть россиян отошла от Мариуполя. Некоторые силы противника двигаются к северо-западу.

В то же время о прекращении штурма Мариуполя или захвате Мариуполя речь не идет – активные бои и бомбардировки города продолжаются, как и раньше.

В то же время из Мелитополя Запорожской области россияне фурами вывозят продукты, зерно и сельскохозяйственную технику. Все награбленное везут колонны фур с заклеенными номерами в направлении аннексированного Крыма.

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