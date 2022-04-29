Таку інформацію повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Зокрема, окупаційна влада затримує місцевих жителів українських міст.

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За даними Генштабу, окупанти продовжують здійснювати заходи щодо обмеження пересування та затримання місцевих жителів. А також росіяни блокують гуманітарні вантажі з території України.

Найманці Кремля грабують українських селян. Стало відомо, що із сільгосптовариства у місті Камянка-Дніпровська викрадено понад 60 тонн пшениці разом із вантажним транспортом.

У Сватівському районі Луганської області окупанти змушують фермерів починати роботу, а відплатити обіцяють невеликою частиною вирощеного ними врожаю. На спротив аграріїв влада так званої "ЛНР" погрожує конфіскацією сільгосптехніки, посівного матеріалу та навіть ув'язненням.

У селищі Новоолексіївка Херсонської області найманці Путіна спустошили елеватор та вивезли все зерно до окупованого Криму. Зокрема, місцевими жителями був помічений потяг, на вагонах якого було написано "зерно".