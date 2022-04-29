Такую информацию сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ. В частности, оккупационные власти задерживают местных жителей украинских городов.

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По данным Генштаба, оккупанты продолжают осуществлять меры по ограничению передвижения и задержанию местных жителей. Также россияне блокируют гуманитарные грузы с территории Украины.

Наемники Кремля грабят украинских селян. Стало известно, что из сельхозобщества в городе Каменка-Днепровская похищено более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом.

В Сватовском районе Луганской области оккупанты заставляют фермеров приступать к работе, а отплатить обещают небольшой частью выращенного ими урожая. На сопротивление аграриев власти так называемой "ЛНР" угрожают конфискацией сельхозтехники, посевного материала и даже тюрьмой.

В поселке Новоалексеевка Херсонской области наемники Путина опустошили элеватор и вывезли все зерно в оккупированный Крым. В частности, местными жителями было замечено поезд, на вагонах которого было написано "зерно".