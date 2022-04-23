Як розповідає Уповноважена Верховної Ради України з прав людини, аграріїв обіцяють забезпечити паливно-мастильними матеріалами безкоштовно, проте зібраний урожай перейде окупантам.

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Росіяни почали вивозити зерно з України

Тиск на місцевих фермерів зафіксовано, зокрема, у Сватівському районі Луганської області. Повідомляється, що їх змушують починати роботу. Відплатити обіцяють невеликою частиною вирощеного ними врожаю.

Аграрії не підтримують пропозиції окупантів, через що влада так званої "ЛНР" погрожує конфіскацією сільгосптехніки, посівного матеріалу та навіть ув’язненням.

Тим часом у Херсонській області окупанти спустошили елеватор у селищі Новоолексіївка та вивезли все зерно до окупованого Криму. Також був помічений потяг, на вагонах якого було написано "зерно". Він виїжджав з півострова через Керченський міст.

Крім того, кадировці захопили підприємство "Агроспівдружність", яке обробляє близько 20 000 гектарів землі у Генічеському районі.

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