В Бердянске назначили "нового" руководителя отдела культуры

Он был назначен "руководителем отдела культуры" в Бердянске. Об этом свидетельствуют данные украинской разведки, которыми поделилась Запорожская областная государственная администрация.

Главное Украинцы выбили россиян из Русской Лозовой, минус 23 тысячи оккупантов: основное за 65 день войны

В Бердянске оккупанты назначили "нового" руководителя отдела культуры. Очередным коллаборантом стал Анатолий Зимин, работавший на одном из местных предприятий,

– говорится в сообщении.

Кстати, в 2013 году Зимин баллотировался в депутаты горсовета от коммунистической партии. Впрочем, местные жители не поддержали его на выборах.

Что ж, кажется, у предателя Зимина появились поклонники среди российского врага – он точно в восторге.

Ситуация в Запорожье: коротко

Россияне пытаются удержать свои позиции на Запорожье. Даже готовы привлечь силы, которые участвовали в блокаде Мариуполя. Следовательно, часть оккупантов отошла из Донецкой области.

В то же время из Мелитополя захватчики фурами с заклеенными номерами вывозят продукты, зерно и сельскохозяйственную технику. Награбленное отправляют в направлении Крыма.

Кроме того, передвигаться по Мелитополю все опаснее – россияне стали чаще похищать людей.

В области сменили время комендантского часа на период майских праздников, говорится об 1 – 2 мая.

Достойно внимания – Вечернее обращение Зеленского за 29 апреля: смотрите видео