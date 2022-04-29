В Бердянске назначили "нового" руководителя отдела культуры
Он был назначен "руководителем отдела культуры" в Бердянске. Об этом свидетельствуют данные украинской разведки, которыми поделилась Запорожская областная государственная администрация.
Главное Украинцы выбили россиян из Русской Лозовой, минус 23 тысячи оккупантов: основное за 65 день войны
В Бердянске оккупанты назначили "нового" руководителя отдела культуры. Очередным коллаборантом стал Анатолий Зимин, работавший на одном из местных предприятий,
– говорится в сообщении.
Кстати, в 2013 году Зимин баллотировался в депутаты горсовета от коммунистической партии. Впрочем, местные жители не поддержали его на выборах.
Что ж, кажется, у предателя Зимина появились поклонники среди российского врага – он точно в восторге.
Ситуация в Запорожье: коротко
- Россияне пытаются удержать свои позиции на Запорожье. Даже готовы привлечь силы, которые участвовали в блокаде Мариуполя. Следовательно, часть оккупантов отошла из Донецкой области.
- В то же время из Мелитополя захватчики фурами с заклеенными номерами вывозят продукты, зерно и сельскохозяйственную технику. Награбленное отправляют в направлении Крыма.
- Кроме того, передвигаться по Мелитополю все опаснее – россияне стали чаще похищать людей.
- В области сменили время комендантского часа на период майских праздников, говорится об 1 – 2 мая.
Достойно внимания – Вечернее обращение Зеленского за 29 апреля: смотрите видео