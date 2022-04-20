За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, росіяни розглядають нещодавно окуповані території Херсонщини та Запоріжжя не лише як регіони, де можна проводити примусову мобілізацію. У Кремлі вважають цілком оптимістичним варіант залишення військ РФ на Півдні України та замороження конфлікту за допомогою чергового "Мінська".
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Але поставити собі завдання максимум у вигляді створення лінії зіткнення у чотирьох областях України Путін хоче лише у випадку провалу наступу на Донбас.
Сподівались на повторення ситуації з ОРДЛО
- Хоча зі своїми планами щодо більшої частини Херсонщини та півдня Запоріжжя у Москві ще не визначились, роботи зі створення квазіреспублік ведуться понад місяць.
- Перед початком вторгнення кремлівський диктатор, очільники ФСБ та Генштабу цілком реально вважали, що при появі російських військ знайдеться безліч посадовців, які одразу перейдуть на бік окупантів.
- Втім, серед чиновників чи представників мерій на тимчасово окупованих територій колаборантів фактично не знайшлося. Тож спиратися на якісь одиничні випадки згоди на співпрацю росіяни банально не змогли. І це призвело до провалу та сповільнення "легалізації" створення псевдоутворень.
- Для того, щоб створити хоча б для власних споживачів картинку "величезних проросійських настроїв" на Херсонщині та Запоріжжі, росіяни перейшли до нової тактики, яку "обкатали" на Донбасі ще у 2014-му.
Під час так званої "русской весны" у Путіна швидко зрозуміли, що "Партія регіонів" втратила довіру серед суспільства, через що всі акції із захоплення влади представляли "народним бунтом". Обличчями цих безглуздих маршів хитателів парканів стали "люди з народу" – дрібний підприємець Павло Губарєв, співак у ресторанах Олександр Кофман, сантехнік Олександр Захарченко та інші виродки, які насправді були геть ніким.
Крім того, захоплення Донецька та Луганська проходило з тотальною співпрацею з місцевими посадовцями, поліцейськими, прокурорами та суддями. На Запоріжжі та Херсонщині нічого подібного не спостерігається, оскільки росіяни не готували настільки потужну операцію з підкупу та обробки людей на стратегічних для них посадах.
І хоча на Півдні України увесь цей час був доступ до російських каналів, вони не мали пропагандистського впливу. Тому майже кожна хоча б мінімально притомна людина змогла зрозуміти, що "русскій мир" – кров, лайно та беззаконня. Добровільно виступати за те, щоб у будь-яке місто приходила Росія, можуть лише зовсім неадекватні особи. Лише таких окупанти й змогли знайти.
Зможуть провести парад педофілів та наркоманів
Російські спецслужбісти, які мають показати Путіну натовп з нібито проросійськи налаштованих громадян у Херсоні, Енергодарі, Бердянську та Новій Каховці, зіштовхнулися з неабиякими проблемами, оскільки організувати масштабний парад та святкування створення "ХНР" з правильною картинкою дуже важко. Крім того, саме святкування можуть перенести до Бердянська, який перебуває трохи далі від фронту.
Фактично у єдиному параді, який загарбники можуть провести на окупованій території, можуть взяти участь лише наркомани, педофіли та відщепенці. У Херсоні на посаду "народного мера" претендує колишній регіонал та ексмер Володимир Сальдо, який не користується жодною підтримкою серед місцевих мешканців. Втім, зрадник, треба визнати, має хоча б натяк на представницький вигляд.
Володимир Сальдо дуже хоче очолити окупований Херсон / Фото 24 каналу
Так само зрадників із "Партії регіонів" та "ОПЗЖ" знайшли у Каховці та Енергодарі, де співпрацювати з окупантами вирішили Павло Філіпчук та Андрій Шевчик.
Набагато гіршою для росіян є ситуація в Бердянську, де загарбники змогли підібрати на посаду "мера" Олександра Сауленка. До окупації населеного пункту він шукав роботу та хотів обійняти посаду інженера з охорони праці. Відомо, що за плечима Сауленка – довгий тюремний термін за педофілію.
"Мер" Бердянська сидів за педофілію / Фото "Запорізькі вісті"
Не менш цікавою є особа "заступника", якого призначив "очільник Бердянська". Микита Самойленко, який працював двірником, проїхався соціальним ліфтом та відтепер організовує роботу з підготовки міста до святкування побєдобєсія.
Микита Самойленко був двірником, але став "заступником народного мера" / Фото "Запорізькі вісті"
Ще більш епічним виглядає спроба росіян посадити хоча б когось з місцевих на посаду "очільника" Генічеська. Охочих стати "народним мером" не знайшли навіть серед місцевих маргіналів, тому окупантам довелося шукати в Криму хоча б когось, хто має стосунок до цього місця. Знайшовся Геннадій Сівак, який зрадив Україну ще у 2014-му. Він топив за окупацію півострова, після чого відправився воювати на Луганщину та приохотився до наркотиків.
Бойовик з Донбасу очолює окупований Генічеськ / Фото з соцмереж
Приблизно така ж ситуація спостерігається і в інших населених пунктах, які перебувають під окупацією. Росіяни не можуть залучити до співпраці хоча б якусь кількість кваліфікованих людей, що мають підтримку серед жителів. І це величезна проблема для загарбників, яку вони зможуть вирішити виключно залякуванням та силою.