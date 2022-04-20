По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, россияне рассматривают недавно оккупированные территории Херсона и Запорожья не только как регионы, где можно проводить принудительную мобилизацию. В Кремле считают вполне оптимистичным вариант ухода из войск РФ на Юге Украины и замораживание конфликта с помощью очередного "Минска".

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Но поставить себе задачу максимум посредством создания линии столкновения в четырех областях Украины Путин хочет лишь в случае провала наступления на Донбасс.

Надеялись на повторение ситуации с ОРДЛО

Хотя со своими планами по большей части Херсонщины и юга Запорожья в Москве еще не определились, работы по созданию квазиреспублик ведутся больше месяца.

Перед началом вторжения кремлевский диктатор, руководители ФСБ и Генштаба вполне реально считали, что при появлении российских войск найдется множество должностных лиц, которые сразу перейдут на сторону оккупантов.

Впрочем, среди чиновников или представителей мэрий на временно оккупированных территориях фактически не нашлось. Поэтому опираться на какие-то единичные случаи согласия на сотрудничество россияне банально не смогли. И это привело к провалу и замедлению "легализации" создания псевдообразований.

Чтобы создать хотя бы для собственных потребителей картинку "огромных пророссийских настроений" на Херсонщине и Запорожье, россияне перешли к новой тактике, которую "обкатали" на Донбассе еще в 2014-м.

Во время так называемой "русской весны" у Путина быстро поняли, что Партия регионов потеряла доверие среди общества, из-за чего все акции по захвату власти представляли "народным бунтом". Лицами этих бессмысленных маршей шатателей заборов стали "люди из народа" – мелкий предприниматель Павел Губарев, певец в ресторанах Александр Кофман, сантехник Александр Захарченко и другие уроды, которые на самом деле были никем.

Кроме того, захваты Донецка и Луганска проходили с тотальным сотрудничеством с местными чиновниками, полицейскими, прокурорами и судьями. В Запорожье и Херсонской области ничего подобного не наблюдается, поскольку россияне не готовили столь мощную операцию по подкупу и обработке людей на стратегических для них должностях. Кроме того, на Юге Украины все это время был доступ к российским каналам, но они не имели пропагандистского влияния. Поэтому почти каждый хотя бы минимально сознательный человек смог понять, что "русский мир" – кровь, дерьмо и беззаконие. Добровольно выступать за то, чтобы в любой город приходила Россия могут только совсем неадекватные лица. Только таких оккупанты и смогли найти.

Смогут провести парад педофилов и наркоманов

Российские спецслужбы, которые должны показать Путину толпу из якобы пророссийски настроенных граждан в Херсоне, Энергодаре, Бердянске и Новой Каховке, столкнулись с большими проблемами, поскольку организовать масштабный парад и празднование создания "ХНР" с правильной картинкой очень трудно. Кроме того, именно празднования могут перенести в Бердянск, который находится подальше от фронта.

Фактически, в единственном параде, который захватчики могут провести на оккупированной территории, могут принять участие только наркоманы, педофилы и отщепенцы. В Херсоне на должность "народного мэра" претендует бывший регионал и эксмер Владимир Сальдо, не пользующийся поддержкой среди местных жителей. Впрочем, предатель, надо признать, имеет хотя бы намек на представительный вид.

Владимир Сальдо очень хочет возглавить оккупированный Херсон / Фото 24 канала

Так же предателей из Партии регионов и ОПЗЖ нашли в Каховке и Энергодаре, где сотрудничать с оккупантами решили Павел Филипчук и Андрей Шевчик.

Гораздо хуже для россиян ситуация в Бердянске, где захватчики смогли подобрать на должность "мэра" Александра Сауленко. До оккупации населенного пункта он искал работу и хотел занять должность инженера по охране труда. Известно, что за плечами Сауленко – долгий тюремный срок за педофилию.

"Мэр" Бердянска сидел за педофилией / Фото "Запорожские вести"

Не менее интересно лицо "заместителя", которого назначил "глава Бердянска". Никита Самойленко, работавший дворником, проехался по социальному лифту и отныне организует работу по подготовке города к празднованию победобесия.

Никита Самойленко был дворником, но стал "заместителем народного мэра" / Фото "Запорожские вести"

Еще более эпически выглядит попытка россиян посадить хотя бы кого-нибудь из местных на должность "глава" Геническа. Желающих стать "народным мэром" не нашли даже среди местных маргиналов, поэтому оккупантам пришлось искать в Крыму хотя бы кого-нибудь, кто имеет отношение к этому месту. Нашелся Геннадий Сивак, предавший Украину еще в 2014-м. Он топил за оккупацию полуострова, после чего отправился воевать на Луганщину и пристрастился к наркотикам.

Боевик из Донбасса возглавляет оккупированный Геническ / Фото из соцсетей

Приблизительно такая же ситуация наблюдается и в других населенных пунктах, находящихся под оккупацией. Россияне не могут вовлечь в сотрудничество хотя бы какое-то количество квалифицированных людей, пользующихся поддержкой среди жителей. И это огромная проблема для захватчиков, которую они смогут решить исключительно устрашением и силой.