По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, с большими проблемами столкнулся полковник Владимир Корало, который руководит 488 мотострелковым полком. Подразделение армии России, дислоцирующееся в Клинцах Брянской области, было фактически разбито защитниками Украины.

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При этом на бумагах полк находится в удовлетворительном состоянии и в дальнейшем может выполнять задачи Путина по разрушению и захвату нашей территории.

Солдаты просят родных нанять адвокатов и вернуть их из Украины

Через полтора месяца участия в боях против ВСУ и ТрО в одной из рот "клинцевских" остался в живых только 21 оккупант. В начале вторжения эта рота считалась элитной и состояла из 130 мотивированных и опытных контрактников.

Бойцы роты своими глазами видели, сколько потерь понесла армия России, часами загружали в "Уралы" останки тех, кто получил ранение и погиб после боя. Видели, как офицеры бросают "двухсотых", убегают с опасных участков и отстраняются от командования.

Достучаться до своего руководства и добиться вывода разбитого подразделения в Брянск оккупанты не могут. Их упрямо гонят вперед, говоря, что "Украина вот-вот сдастся", а "спецоперация скоро закончится". Однако в такие басни офицеров никто не верит.

Поскольку родным погибших никто не сообщает о потерях, искать родственников "двухсотых" приходится выжившим. Делать это им крайне тяжело, ведь немногие знают фамилии ликвидированных ВСУ.

В разговорах с родными путинские орки жалуются на огромные потери. Просят родителей и жен писать в военную прокуратуру и рассказать о реальном положении вещей на фронте.

Некоторые жены и матери написали обращение к военному юристу, чтобы тот вытащил их родных из Украины. Сделали это они после того, как связались с министерством обороны, где им сказали, что приказа о выводе подразделения нет, а отдать его может начальник в случае, если задание будет выполнено.

Подобное положение вещей на участке фронта, где воюют "клинцевские", крайне серьезно сказалось на желании выживших выполнять задачи. 17 апреля, получив приказ идти на штурм, только 9 ордынцев из 21 поехали вперед. Остальные отказались, сказав, что лучше пересидеть бой в каком-нибудь подвале. Сделать с этим что-то полковник Корало ничего не может, кроме угроз личному составу "разобраться по закону военного времени".

Россиян разбрасывают по разным подразделениям

Чтобы скрыть огромные потери, российские генералы продолжают соблюдать систему смешивания личного состава. Орков из разных группировок рокируют между собой, чтобы на штурм шли роты незнакомых между собой россиян.

Именно таким образом командование ВС РФ получило то, на что рассчитывало: оккупанты с легкостью бросают тела своих сослуживцев на поле боя, в большинстве своем не могут назвать фамилии погибших и раненых. Такая система помогает Кремлю эффективно скрывать число погибших, не сообщать родственникам о смерти ватовоина, а также уклоняться от уплаты компенсации.