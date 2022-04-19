По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, командиры российских захватнических формирований отчитались своему руководству об огромных потерях среди личного состава. При этом оккупанты значительно занижают количество погибших и раненых.

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По состоянию на 18 апреля в больницах оккупированной территории Донбасса находятся более 11 тысяч раненых срочников, кадровых российских военных и мобилизованных в ОРДЛО.

Более 10 тысяч погибших

Согласно данным, переданным украинским спецслужбам агентами из "министерств здравоохранения" ОРДЛО, на оккупированной Донетчине медики пытаются спасти жизнь 7093 лицам. Среди них 4061 боец ​​армии России и 3032 мобилизованных оккупантами человека.

В Луганской области с ранениями в больницах находятся 4324 захватчика. В частности, 2301 армиец ВС России и 2023 мобилизованных.

Подавляющее большинство "трехсотых" – с осколочными ранениями конечностей. Чуть ли не каждому из них ампутировали руку или ногу. Спасти конечности врачи часто не могут, потому что банально не имеют технической возможности квалифицированно и своевременно проводить операции для всех, кому они нужны.

Кроме того, российское командование строго-настрого запретило медикам проводить адекватную сортировку для определения очереди оказания помощи раненым. В первую очередь врачи должны принимать россиян, даже если у них нет шансов выжить. Мобилизированные получают помощь по остаточному принципу.

На самом же деле количество травмированных во время боев на Донбассе намного выше. Прямо в отчеты для российского командования вносят "оптимистические" цифры. То, что в Донецкой области больше раненых, объясняется большей протяженностью фронта.

Что касается погибших, то "официальные" цифры также значительно занижены. Российские офицеры отчитываются о 1854 "задвухсоченных" в так называемой "ДНР". 1243 из них – военные армии РФ. На Луганщине констатировали смерть 967 человек из сводных российско-террористических бандформирований. Более 700 погибших находились в составе российских батальонно-тактических групп, переброшеных для участия в полномасштабном нападении.

Погибших среди россиян, по статистике, гораздо больше, чем мобилизованных, однако это только на бумаге. Дело в том, что потери россиян хотя бы приблизительно считают. Цифры убитых среди мобилизованных действительно никого не интересуют, кроме, конечно, родственников "двухсотых", которым говорят, что "защитник" "республики" пропал. Всего с начала боевых действий только на Донбассе погибли более 10 тысяч мобилизованных мужчин.

Мобилизированные ходят в окровавленных дырявых бронежилетах

Поскольку российское командование забрасывает бойцов ВСУ пушечным мясом, никто из представителей армии-оккупанта не занимается защитой жизни мобилизованных. Лишь некоторые из них получили так называемые бронежилеты, но на самом деле они не способны выдержать даже попадание пистолетного патрона. О способности защиты касок времен Второй мировой вообще говорить нечего.

Тысячи мобилизованных получили оружие с урезанным боекомплектом, просили командование хоть как-то объяснить, как им пользоваться, и много раз спрашивали о предоставлении им бронежилетов и шлемов. Из-за желания как-то выжить мобилизованные начали массово срывать бронежилеты с погибших россиян. Офицеры тщетно пытаются им запретить носить подобные спецсредства, поскольку пребывание в местах дислокации сотен бойцов в окровавленных и дырявых БЖ серьезно подрывает моральный дух и армии России, и самих мобилизованных.