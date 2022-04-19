За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, командири російських загарбницьких формувань відзвітували своєму керівництву про величезні втрати серед особового складу. При цьому окупанти значно занижують кількість загиблих та поранених.
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Станом на 18 квітня у лікарнях окупованої території Донбасу перебувають понад 11 тисяч поранених строковиків, кадрових російських військових та мобілізованих в ОРДЛО.
Понад 10 тисяч загиблих
- Згідно з даними, які передали українським спецслужбам агенти з "міністерств охорони здоров'я" ОРДЛО, на окупованій Донеччині медики намагаються врятувати життя 7093 особам. Серед них 4061 боєць армії Росії та 3032 мобілізованих окупантами особи.
- На Луганщині з пораненнями у лікарнях перебувають 4324 загарбники. Зокрема, 2301 армієць ЗС Росії та 2023 мобілізованих.
- Переважна більшість "трьохсотих" – з осколковими пораненнями кінцівок. Ледве не кожному з них ампутували руку або ногу. Врятувати кінцівки лікарі часто не можуть, бо банально не мають технічної можливості кваліфіковано та вчасно проводити операції для всіх, кому вони потрібні.
- Крім того, російське командування суворо заборонило медикам проводити адекватне сортування для визначення черги надання допомоги пораненим. Першочергово лікарі мають приймати росіян, навіть якщо у них немає шансів вижити. Мобілізовані отримують допомогу за залишковим принципом.
Насправді ж кількість травмованих під час боїв на Донбасі є набагато вищою. Просто у звіти для російського командування вносять "оптимістичні" цифри. Те, що на Донеччині більше поранених, пояснюється більшою протяжністю фронту.
Що ж стосується загиблих, то "офіційні" цифри так само значно занижені. Російські офіцери звітують про 1854 "задвохсочених" у так званій "ДНР". 1243 з них – військові армії РФ. Ну Луганщині констатували смерть 967 осіб зі зведених російсько-терористичних бандформувань. Понад 700 загиблих перебували у складі російських батальйонно-тактичних груп, які перекинули для участі у повномасштабному нападі.
Загиблих серед росіян, згідно зі статистикою, набагато більше, аніж мобілізованих, однак це лише на папері. Річ у тому, що втрати росіян хоча б приблизно рахують. Цифри вбитих серед мобілізованих насправді нікого не цікавлять, окрім, звісно, родичів "двохсотих", яким кажуть, що "захисник "республіки" пропав". Загалом з початку бойових дій лише на Донбасі загинули понад 10 тисяч мобілізованих чоловіків.
Мобілізовані ходять у скривавлених дірявих бронежилетах
Оскільки російське командування закидає бійців ЗСУ гарматним м'ясом, ніхто з представників армії-окупанта не переймається захистом життя мобілізованих. Лише деякі з них отримали так звані бронежилети, але насправді вони не здатні витримати навіть попадання пістолетного патрона. Про здатність захисту касок часів Другої світової взагалі казати нема чого.
Тисячі мобілізованих отримали зброю з урізаним боєкомплектом, просили командування хоча б якось пояснити, як нею користуватися, та багато разів запитували щодо надання їм бронежилетів та шоломів. Через бажання хоча б якось вижити мобілізовані почали масово зривати бронежилети з загиблих росіян. Офіцери марно намагаються їм заборонити носити подібні спецзасоби, оскільки перебування у місцях дислокації сотень бійців у скривавлених та дірявих БЖ серйозно підриває моральний дух і армії Росії, і самих мобілізованих.