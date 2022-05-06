О "находчивых" захватчиках рассказали в Запорожской ОВА. Там отметили, что враги выменяют украинские сим-карты на дешевый бензин и автомобили.

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Оккупанты ищут способ, как позвонить домой

Жители временно оккупированной Васильевки рассказали, что российские военные пытаются выменять в городе 1 сим-карту украинского мобильного оператора на бензин стоимостью 15 гривен за литр.

В Днепрорудном 2 сим-карты меняют сразу на авто,

– заметили в ОВА.

Причина такой щедрости оккупантов проста – они хотят звонить друг другу и домой, однако телефонов и связи не имеют.

Обратите внимание, что это не первый случай бартера, который пытаются организовать захватчики. Недавно на Запорожье они украли у фермеров солярку. После этого оккупанты хотели обменять у мирных жителей 10 литров этой краденой солярки на 2 курицы.

Однако людям она не нужна, ведь те, у кого есть автомобили, ездят на бензине. Так что захватчики грабили фермеров напрасно и теперь не знают, куда девать все никому не нужное дизтопливо.

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Кратко о ситуации в Запорожье

3 мая россияне обстреляли жилые массивы города Гуляйполе на Запорожье. В результате атаки 2 человека получили ранения, а еще один – погиб. Кроме этого, повредились частные гражданские дома.

В тот же день враг нанес артиллерийский удар по поселку Железнодорожное, расположенному вблизи Гуляйполя. В результате атаки погибли двое мирных жителей, повреждены 12 жилых домов и школа. Прокуратура уже возбудила уголовное дело.

Днем ранее противник обстрелял позиции Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Орехов. Оккупанты били из артиллерии.

Однако украинские защитники дают достойный отпор врагу. Только за сутки наши воины уничтожили около 80 российских оккупантов в Запорожье. Бойцы превратили кучу вражеской техники в металлолом, в том числе 6 танков.

Обратите внимание! С начала полномасштабной войны украинские защитники нанесли оккупантам сокрушительные потери. Бойцы ВСУ уже ликвидировали примерно 24,7 тысяч вражеских военных.

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