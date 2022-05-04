В телеграм-канале Запорожской ОВА спикер полковник Иван Арефьев рассказал, что вчера, 3 мая, около 17:00 оккупанты нанесли очередной удар по жилым домам города Гуляйполе. В результате два человека травмированы и один погиб.

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По словам спикера Запорожской ОВА, вражеский обстрел велся из тяжелой артиллерии. Войска Путина обстреливали жилье гражданского населения. Российские снаряды попали в два частных дома. В результате разрушены крыши зданий, повреждены двери, окна и территория домовладения мирного населения.

По факту военного преступления полицейские передали материалы в УСБУ в Запорожской области для решения вопроса об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны",

– отметил Иван Арефьев.

Снаряды попали в жилой сектор города / Запорожская ОВА

Разрушенная крыша дома в Гуляйполе / фото Запорожской ОВА

Последствия попадания снаряда во двор гражданских/ фото Запорожской ОВА

Напомним, что вчера вечером взрывы слышали в Виннице, Львове, Киеве, Одессе, Николаеве, Кировоградской области, на Закарпатье и Днепропетровщине. Отмечается, что впервые за время полномасштабной войны российские захватчики ударили по Закарпатью.

Ситуация в Запорожье: коротко

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