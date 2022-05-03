3 мая оккупанты обстреляли из артиллерии поселок Зализничное Гуляйпольского района. В результате действий российской армии погибли 2 местных жителя.
Между тем ВСУ ликвидировали уже 24 200 российских оккупантов: свежие потери врага
Последствия разрушений в Зализничном
Оккупанты разрушили местную школу. В результате ракетных обстрелов повреждены стены здания, крыша и окна. Кроме того, повреждения получили 12 домов.
В результате обстрелов из-за полученных осколочных ранений погибли два человека.
Правоохранители уже открыли уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.
Ситуация в Запорожской области
Генштаб ВСУ сообщает, что россияне продолжают перегруппировку на Таврическом направлении и хотят удержать оккупированные ими территории в Запорожской области. В частности, 2 мая оккупанты обстреляли из артиллерии позиции ВСУ в районе населенного пункта Орехов.
Также на временно оккупированных территориях Запорожья захватчики развернули состав горюче-смазочных материалов и пункт ремонта и восстановления поврежденной техники . А на огневых позициях в районе Токмака захватчики развернули подразделение ствольной артиллерии.
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в некоторых районах области ведутся тяжелые бои. В частности, окупать хотят прорваться через линию обороны небольшими группами.
Последние новости из Запорожской области:
- В настоящее время, 3 мая, около 08:00 во временно оккупированном россиянами Мелитополе прогремел взрыв. Инцидент произошел возле местного супермаркета. По данным очевидцев, взорвался заминированный скутер.
- Тем временем ВСУ продолжают отстаивать свою землю. 1 мая украинские защитники и защитницы уничтожили около 50 оккупантов. Также ранили еще 30 захватчиков.
- Кроме того, воины уничтожили: 6 "Градов", 6 танков, 6 боевых бронированных машин, 4 беспилотника, 2 зенитных комплекса, 2 миномета и 4 единицы автомобильной техники.
- Также украинским героям удалось уничтожить российский БПЛА "Орлан-10". Он корректировал артиллерийский огонь и проводил разведку на территории области.
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