3 мая оккупанты обстреляли из артиллерии поселок Зализничное Гуляйпольского района. В результате действий российской армии погибли 2 местных жителя.

Между тем ВСУ ликвидировали уже 24 200 российских оккупантов: свежие потери врага

Последствия разрушений в Зализничном

Оккупанты разрушили местную школу. В результате ракетных обстрелов повреждены стены здания, крыша и окна. Кроме того, повреждения получили 12 домов.

В результате обстрелов из-за полученных осколочных ранений погибли два человека.

Правоохранители уже открыли уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.

Ситуация в Запорожской области

Генштаб ВСУ сообщает, что россияне продолжают перегруппировку на Таврическом направлении и хотят удержать оккупированные ими территории в Запорожской области. В частности, 2 мая оккупанты обстреляли из артиллерии позиции ВСУ в районе населенного пункта Орехов.

Также на временно оккупированных территориях Запорожья захватчики развернули состав горюче-смазочных материалов и пункт ремонта и восстановления поврежденной техники . А на огневых позициях в районе Токмака захватчики развернули подразделение ствольной артиллерии.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в некоторых районах области ведутся тяжелые бои. В частности, окупать хотят прорваться через линию обороны небольшими группами.

Последние новости из Запорожской области:

В настоящее время, 3 мая, около 08:00 во временно оккупированном россиянами Мелитополе прогремел взрыв. Инцидент произошел возле местного супермаркета. По данным очевидцев, взорвался заминированный скутер.

Тем временем ВСУ продолжают отстаивать свою землю. 1 мая украинские защитники и защитницы уничтожили около 50 оккупантов. Также ранили еще 30 захватчиков.

Кроме того, воины уничтожили: 6 "Градов", 6 танков, 6 боевых бронированных машин, 4 беспилотника, 2 зенитных комплекса, 2 миномета и 4 единицы автомобильной техники.

Также украинским героям удалось уничтожить российский БПЛА "Орлан-10". Он корректировал артиллерийский огонь и проводил разведку на территории области.

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