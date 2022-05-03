3 травня окупанти обстріляли з артилерії селище Залізничне Гуляйпільського району. Внаслідок дій російської армії загинули 2 місцевих жителів.

Тим часом ЗСУ ліквідували вже 24 200 російських окупантів: свіжі втрати ворога

Наслідки руйнувань у Залізничному

Окупанти зруйнували місцеву школу. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено стіни будівлі, дах та вікна. Окрім того, пошкоджень зазнали 12 будинків.

Внаслідок обстрілів через отримані осколкові поранення загинуло двоє людей.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.

Ситуація у Запорізькій області

Генштаб ЗСУ повідомляє, що росіяни продовжують перегрупування на Таврійському напрямку і хочуть втримати окуповані ними території на Запорізькій області. Зокрема 2 травня окупанти обстріляли з артилерії позиції ЗСУ у районі населеного пункту Оріхів.

Також на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя загарбники розгорнули склад паливно-мастильних матеріалів та пункт ремонту і відновлення пошкодженої техніки. А на вогневих позиціях у районі Токмака загарбники розгорнули підрозділ ствольної артилерії.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що у деяких районах області точаться важкі бої. Зокрема окупати хочуть прорватися через лінію оборони невеликими групами.

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Нині, 3 травня, близько 08:00 в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі прогримів вибух. Інцидент стався біля місцевого супермаркету. За даними очевидців, вибухнув замінований скутер.

Тим часом ЗСУ продовжують відстоювати свою землю. 1 травня українські захисники й захисниці знищили майже 50 окупантів. Також поранили ще 30 загарбників.

Окрім того, воїни знищили: 6 "Градів", 6 танків, 6 бойових броньованих машин, 4 безпілотники, 2 зенітних комплекси, 2 міномети та 4 одиниці автомобільної техніки.

Також українським героям вдалося знищити російський БПЛА "Орлан-10". Він коригував артилерійський вогонь та проводив розвідку на території області.

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