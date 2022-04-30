Неизвестные люди пытаются попасть в квартиры местных жителей для "переписи населения". Они называют себя представителями полиции или сотрудниками органов статистики. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета 29 апреля.
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На самом деле, никакой переписи населения в Запорожье нет.
В период военного положения органы государственной статистики прекратили любые работы, связанные с подготовкой ко Всеукраинской переписи населения 2023 года. Перепись населения в Запорожье не проводится!
– написал Анатолий Куртев.
Он призвал людей быть максимально внимательными и не поддаваться провокациям. О таких случаях следует немедленно сообщать в правоохранительные органы.
Агитация к празднованию 9 мая
На оккупированных территориях юга оккупанты готовят еще одну фейковую картинку для пропагандистских СМИ.
Они агитируют ветеранов и детей войны присоединиться к празднованию 9 мая.
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