Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг".

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На оккупированных территориях Херсона и Николаева россияне пытаются продвигать идею неотвратимости закрепления регионов под властью страны-агрессора.

Однако у таких действий оккупантов нет успеха, ведь местные жители оказывают отчаянное сопротивление, несмотря на разгон митингов, запугивание и подворовые обходы россиянами.

Готовя очередную фейковую картинку для пропагандистского телевидения, оккупанты пытаются сагитировать ветеранов и детей войны присоединиться к празднованию 9 мая,

– сообщили в ОК "Юг".

Какова ситуация на юге Украины

Населённые пункты Николаевской области, откуда отступили россияне, продолжают страдать от их обстрелов. Вражеские войска, опасаясь подхода украинских подразделений, стреляют по мирному населению.

В то же время в Одесской области продолжаются контрдиверсионные мероприятия. Корабельная группировка врага контролирует северо-западную часть Черного моря, блокируя судоходство.

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