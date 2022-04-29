Накануне парада российская полиция решила совершить обход домов по улице Тверской, расположенной в центре Москвы. Только на этот раз они еще и искали украинцев, живущих в этих домах.

К теме В Кремле прекрасно понимают, что Лукашенко – очень паршивый союзник, – интервью с экспертом

"Список вопросов прекрасен: живут ли в квартире граждане Украины, или кто-то хранит оружие, или кто-то интересовался арендой и так далее – якобы накануне "праздника" они должны внезапно знать, кто в какой квартире живет", – рассказала одна из жительниц дома, куда наведались полицейские.

На ее замечание о том, что такие данные полиция должна иметь в своих базах, ей возразили.

Еще один мужчина из этого дома тоже подтвердил, знает ли он украинцев, которые здесь могут проживать.

Стоит отметить, что поквартирный обход накануне 9 мая проходит ежегодно, однако граждане Украины полицию не интересовали.

Парад на 9 мая в Москве