Об этом решении сообщила Министр иммиграции и интеграции Пнина Тамано-Шата в эфире радиостанции "Кан Река". Она рассказала, что на традиционной церемонии на Горе Герцля в этом году основное внимание будет уделено вкладу евреев-ветеранов в победу над нацистской Германией.

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По ее словам, решение об отмене парада 9 мая и характере нынешней церемонии принято вместе с израильскими организациями ветеранов Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи между послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком и Пниной Тамано-Шата прозвучало заявление о воздержании от парадов на 9 мая.

"Несмотря на традицию предыдущих лет, в этом году принято решение воздержаться от общественных мероприятий и маршей на 9 мая, учитывая российскую агрессию против Украины", – заявила Пниной Тамано-Шата.

Какие страны в этом году воздержались от парада на 9 мая

Казахстан отказался от парада к 9 мая. Официальной причиной этого назвали экономию государственных средств.

В частности, Латвия приняла решение 9 мая 2022 года объявить днем траура по погибшим в войне украинцам. Такое предложение поддержал 61 депутат. В ходе дебатов Сейм предложил выбрать другую дату – 24 февраля – день, когда Россия напала на Украину.

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