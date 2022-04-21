Ситуация может стать горячее. Об этом в эфире 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко .

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"До 9 мая им нужно показать не просто победу. Они (россияне – 24 канал) хотят показать мощную картинку мощной пропаганды, посвященной 9 мая", – подчеркнул Мусиенко.

"Россия создаст постановку битвы Второй мировой"

По его словам, Россия намерена сделать постановку битвы времен Второй мировой войны – когда будут двигаться танки, артиллерия, тяжелое вооружение.

Скорее всего, они будут пытаться делать это в местах с наиболее подходящими условиями – где есть степь, менее лесистая местность, лучшие условия для прохождения техники,

– заметил эксперт.

Он объяснил, что оккупанты в ближайшие дни будут пытаться прорываться. Им ведь нужна картинка, чтобы показать, будто они наступают.

"Следует ожидать, что ситуация станет горячее. Она может обостряться", – подчеркнул военный эксперт.

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