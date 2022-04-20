Он отметил, что эта дата представлена ​​как символическая для России и заставляет многих людей опасаться обострения конфликта. Об этом он рассказал в эфире французского канала BFMTV.

Читайте также Вершина цинизма: Россия 9 мая планирует провести парад в Мариуполе

Мы не боимся 9 мая, уверены, что Россия сможет использовать эту дату, чтобы показать свою так называемую победу. Мы слышали, что на оккупированных территориях планируется организовать демонстрации до 9 мая,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что многие военные эксперты утверждают, что Путин, как любитель "символических дат", захочет показать некую "победу" своему обществу именно до 9 мая. Поэтому сейчас существует много опасений, что до 9 мая будут жестокие бои, чтобы россияне смогли одержать хоть какую-то "победу". Однако Вооруженные Силы Украины уничтожают врага на всех фронтах и ​​ломают планы главы Кремля.