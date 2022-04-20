Такие заявления следует расценивать как анонс полного вооруженного захвата Мариуполя Россией. Но подчеркнем, что Мариуполь – это Украина.

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Защитники города не сдаются и продолжают гордо обороняться на все заявления оккупантов.

Что говорят российские пропагандисты

Российские СМИ сообщают, что заместитель мэра Мариуполя (коллаборантка и представительница партии ОПЗЖ) Виктория Калачева объявила о проведении "торжественного шествия бессмертного полка" в рамках "празднования" российского "Дня победы" 9 мая.

Оккупанты анонсируют парад "бессмерного полка", манипулируя, что захватят весь город до этой даты,

– отметили в ГПК.

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