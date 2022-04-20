Такі заяви варто розцінювати, як анонс повного збройного захоплення Маріуполя Росією. Але наголосимо, що Маріуполь – це Україна.

До теми У Маріуполі окупанти жорстоко катували студента електричним струмом

Захисники міста не здаються і продовжують гордо оборонятися попри всі заяви окупантів.

Що кажуть російські пропагандисти

Російські ЗМІ повідомляють, що заступниця мера Маріуполя (колаборантка та представниця партії ОПЗЖ) Вікторія Калачова оголосила про проведення "урочистої ходи безсмертний полк" в рамках "святкування" російського "Дня перемоги" 9 травня.

Окупанти анонсують парад "безсмерного полку", маніпулюючи, що захоплять усе місто до цієї дати,

– зауважили в ЦПК.

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