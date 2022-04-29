Напередодні параду російська поліція вирішила здійснити обхід будинків на вулиці Тверській, що у центрі Москви. Тільки цього разу вони ще й шукали українців, які мешкають у цих будинках.
Варте уваги В Кремлі чудово розуміють, що Лукашенко – дуже паршивий союзник, – інтерв'ю з експертом
"Список питань прекрасний: чи живуть у квартирі громадяни України, чи хтось зберігає зброю, чи хтось цікавився орендою і так далі — мовляв, напередодні "свята" вони повинні раптово знати, хто в якій квартирі живе", – розповіла одна з жительок будинку, куди навідалися поліцейські.
На її зауваження про те, що такі дані поліція мала б мати у своїх базах, ті їй заперечили.
Ще один чоловік з цього ж будинку теж підтвердив, чи знає він українців, які тут можуть мешкати.
Варто відзначити, що поквартирний обхід напередодні 9 травня відбувається щороку, проте раніше громадян України поліцію не цікавили.
Парад на 9 травня у Москві
- Кожного року в Москві на 9 травня влаштовували урочистий парад з нагоди перемоги над нацизмом. Та якщо у всьому світі вшановують жертв Другої світової війни (при цьому роблять це 8 травня), то на Росії влаштовують з цього шабаш "побєдобєсія", переконуючи себе та весь світ, що лише росіяни перемогли. Однак у 2022 році з його проведенням можуть виникнути проблеми.
- Російський диктатор Володимир Путін прагне до цієї дати здобути хоч якусь "перемогу" у війні проти України. Але його армія зазнає невдач. Тому хвалитися нічим. Натомість починається паніка.
- Окрім того, Росія втратила в Україні значну кількість техніки, а також живої сили.
- Також загарбники скасували парад на 9 травня, який вони планували провести на окупованих територіях.
- Не буде парадів на 9 травня і в Ізраїлі та Казахстані, шо викликало чималу істерію в Москві.
- Українці вже тролять Путіна, заявляючи, що вони проведуть свій парад в Москві 9 травня.