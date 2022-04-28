Про це заявив російський найманець та ватажок невизнаної квазіреспубліки у Донецькій області Денис Пушилін. Усе нібито через загрозу обстрілів.

Увага Росіяни планують провести 9 травня парад військовополонених, – Арестович

За словами ватажка бойовиків, таке рішення прийняли нібито лише задля безпеки людей.

Прийнято непросте рішення: ми проведемо парад Перемоги після повної нашої перемоги і виходу "ДНР" на "конституційні кордони",

– заявив путінський посіпака.

Де ще мали б бути вимушені паради

Раніше державна зрадниця Галина Данильченко (вона ще називає себе мером окупованого Мелітополя), заявила, що готується масштабно святкувати 9 травня цього року.

Також Росія не полишає надій окупувати Україну і навіть готує "карнавал перемоги", який загарбники хочуть провести 9 травня в Маріуполі.

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