Об этом заявил российский наемник и главарь непризнанной квазиреспублики в Донецкой области Денис Пушилин. Все якобы из-за угрозы обстрелов.

Внимание Россияне планируют провести 9 мая парад военнопленных, – Арестович

По словам главаря боевиков, такое решение приняли якобы только для безопасности людей.

Принято непростое решение: мы проведем парад Победы после полной нашей победы и выхода "ДНР" на "конституционные границы",

– заявил путинский приспешник.

Где еще должны быть вынужденные парады

Ранее государственная изменница Галина Данильченко (она еще называет себя мэром оккупированного Мелитополя) заявила, что готовится масштабно праздновать 9 мая в этом году.

Также Россия не оставляет надежд оккупировать Украину и даже готовит карнавал победы, который захватчики хотят провести 9 мая в Мариуполе.

Интересно – Яковенко о том, какую "победу" будет праздновать Путин 9 мая: смотрите видео