Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил о том, что на 9 мая россияне собираются совершить еще одно преступление. Оккупанты собираются задействовать наших пленных в своем позорном параде.

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Парад военнопленных

Россияне собираются провести парад военнопленных сразу в нескольких городах. Таким образом, они хотят отпраздновать 9 мая, в частности, такое мероприятие планируется в Мариуполе и Донецке.

Это военное преступление. Но об этом мало кто знает. Если они это сделают, то пусть "опасаються". На "День Победы". Будет горе. Будет парад пленных – ждите,

– пригрозил Арестович оккупантам.

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