Свое обращение к украинцам 23 апреля Владимир Зеленский начал без приветствия. Он сообщил о 8 жертвах обстрела Одессы, среди которых был и трехмесячный младенец. Ракеты россиян были пущены из Каспийского моря.

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Ублюдки понесут ответственность

Как отметил президент, убивать детей – новая национальная идея россиян. Он добавил – все ублюдки будут найдены и наказаны.

Мы установим всех, кто ответственен за этот удар, кто отвечает за ракетный террор, кто отдает эти приказы, кто выполняет эти приказы. Никому не удастся скрыться,

– пообещал Зеленский.

Он добавил – сколько бы времени ни прошло, Украина привлечет всех подонков к ответственности. Россия еще имеет ракеты для обстрела наших городов, но то, что они уже натворили, позволяет обвинить Россию в финансировании терроризма, что армию оккупантов признать террористической организацией.

Россия стала террористом и ей не стыдно. Если не стыдно – значит сознательно, поэтому ответственность должна быть максимальна, – добавил глава государства.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского за 23 апреля