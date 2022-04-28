Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий та захисник Донецького аеропорту Роман Костенко. За його словами, уже помітно, як окупанти атакують навмання.
До теми Путін знайде "перемогу" до 9 травня, – політолог
У нас буде свій день перемоги, – український захисник
"Кіборг" упевнений, що істерія росіян уже почалася і їм справді потрібна хоч якась перемога. Вони роблять усе для того, щоб встигнути до 9 травня, а тому помітні нераціональні атаки.
Перебуваючи на першій лінії, вони й так зараз пуляють, куди потрапляє. Ми бачимо, як не шкодують артилерію. Пуляють усе, що довкола,
– зазначив Костенко.
Він додав, що продовженням істерії є і те, що начальник генштабу збройних сил Росії прибув в Україну й особисто керуватиме наступом росіян під Ізюмом, бо вони вже роблять будь-що, аби був результат до 9 травня.
"Я впевнений, що коли вони починали війну 24 лютого, то розрахували, що 8 травня підпишуть акт капітуляції, а 9 травня, мабуть, зроблять парад перемоги", – підкреслив український боєць.
Військовий також наголосив на тому, що не має сумнівів у тому, що Україна вистоїть. "Нам усе одно, коли буде наш день перемоги. Ми його зробимо тоді, коли переможемо", – підсумував "кіборг".
Військовий про початок істерії росіян через 9 травня: дивіться відео 24 каналу
Плани росіян на 9 травня: що відомо
- Росіяни сподіваються у своїх фантазіях встановити контроль над Півднем України до 9 травня. Олексій Арестович же вважає, що політичне керівництво ставить завдання, яке військові не здатні виконати просто фізично.
- Про плани росіян щодо південної частини України заявляв і журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. Відповідно до його прогнозів, держава-терористка потребує хоч якоїсь перемоги, адже вже спостерігається паніка.
- Через те, що до 9 травня, так званого дня "побєдобєсіє", залишається все менше часу, на тимчасово окупованих територіях почастішали випадки того, як Росія масово викрадає чоловіків призовного віку.
- Керівництво нашої країни, зокрема секретар РНБО, в одній зі своїх останніх заяв сказав, якщо допомога Заходу триватиме й надалі, то у Москві буде траур, а не парад на 9 травня.