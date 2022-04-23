Російські окупанти роблять усе можливе, щоб помпезно відсвяткувати 9 травня. Вони намагаються здобути бодай якусь перемогу у війні з Україною та готують велике показове шоу у Москві.

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Перекидання техніки у Москву

Група СІТ зафіксувала переміщення російської техніки, прикрашеної георгіївськими стрічками, у напрямку Москви. Ймовірно, раніше місцем дислокації цієї техніки були Білгород або Курськ.

Відповідно, росіяни перегоянють поїздами на парад у Москву частину техніки, яка мала бути залучена до бойових дій проти України. Як повідомляють дослідники, схожі дії росіян вони спостерігали у 2014 – 2015 роках.

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