Щодня героїчні ЗСУ активно збільшують число втрат російської армії. Наші захисники ліквідовують не лише особовий склад ворога, а і його командування.

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Знищення командного пункту ворога на Херсонщині

Як розповів Олексій Арестович, ЗСУ вдалося "накрити" передовий армійський командний пункт ворога на Херсонщині.

Це крутіше за Чорнобаївку. Там було понад 50 старших російських офіцерів. Їх доля невідома, але я впевнений, що сумна,

– заявив радник голови ОП.

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