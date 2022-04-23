58-й день війни з російськими окупантами в зоні ООС видався "гарячим". Наші герої відбили 8 атак ворога та завдали йому чергових втрат.

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Втрати ворога

Наші майстерні захисники скоротили парк танків ворога ще на 9 одиниць. Також в окупантів не стало 3 артилерійських систем.

Окрім того, ЗСУ знищили 18 одиниць броньованої техніки, ліквідували броньовану у машину, спалили 13 автомобілів та паливозаправник. Також протиповітряна оборона збила 4 ворожі БПЛА "Орлан-10".

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