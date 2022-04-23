Российские оккупанты делают все возможное, чтобы помпезно отпраздновать 9 мая. Они пытаются одержать хоть какую-то победу в войне с Украиной и готовят большое показательное шоу в Москве.

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Переброска техники в Москву

Группа СIТ зафиксировала перемещение российской техники, украшенной георгиевскими лентами в направлении Москвы. Вероятно, раньше местом дислокации этой техники были Белгород или Курск.

Соответственно, россияне перегоняют поездами на парад в Москву часть техники, которая должна была быть вовлечена в боевые действия против Украины. Как сообщают исследователи, подобные действия россиян они наблюдали в 2014-2015 годах.

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